Судьи Гран-при Австралии вынесли решение по ошибке «Мерседеса» с болидом Антонелли

Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликовала решение стюардов Гран-при Австралии Формулы-1 по инциденту с итальянским гонщиком «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который произошёл во время квалификации.

Механики выпустили в третьем сегменте итальянца на трассу, забыв снять с болида устройства для охлаждения. В результате они слетели с болида — одно из устройств выпало в повороте и улетело за пределы трассы, а другое осталось на одной из прямых, в результате чего на вентилятор наехал Ландо Норрис из «Макларена». В результате немцы должны заплатить штраф в € 7,5 тыс.

«Команда объяснила, что инцидент в более ранней сессии, в котором болид №12 получил значительные повреждения, означал, что распределение обязанностей внутри команды пришлось изменить, чтобы устранить повреждения в кратчайшие сроки.

Обычно отдельный член команды отвечает за установку и извлечение каждого вентилятора, но необходимость устранения последствий более раннего инцидента во время сессии привела к тому, что член команды, отвечающий за вентилятор с этой стороны машины, был занят другой задачей и удаление вентилятора перед выпуском машины из гаража было упущено».

«Команда (и пилот) не знали о том, что вентилятор не был снят, пока об инциденте не сообщила гоночная дирекция», — говорится в решении стюардов.