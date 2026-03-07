Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: вообще не получаю удовольствия, меня не волнует, какой я в квалификации

Ферстаппен: вообще не получаю удовольствия, меня не волнует, какой я в квалификации
Комментарии

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен после квалификации Гран-при Австралии вновь подтвердил, что ему совершенно не нравятся машины Формулы-1 нынешнего поколения.

«На самом деле у меня было бы точно такое настроение, если бы я провёл нормальную квалификацию. Я вообще не получаю удовольствия. Как я сказал, меня не волнует, каким я квалифицируюсь — впереди или там, где сейчас. В плане эмоций и ощущений я абсолютно пуст.

Уже на симуляторе ощущения были очень плохими. До такой степени, что ты просто больше не хочешь ехать. Я уже объяснял это. Я уже морально готовлю себя к долгому году. У меня нет эмоций. Абсолютно пуст. По крайней мере получу больше удовольствия от GT3. Я уже это знаю», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.

Материалы по теме
Макс Ферстаппен — об аварии в квалификации в Австралии: для этих машин Ф-1 очень странно
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android