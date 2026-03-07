Ферстаппен: вообще не получаю удовольствия, меня не волнует, какой я в квалификации

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен после квалификации Гран-при Австралии вновь подтвердил, что ему совершенно не нравятся машины Формулы-1 нынешнего поколения.

«На самом деле у меня было бы точно такое настроение, если бы я провёл нормальную квалификацию. Я вообще не получаю удовольствия. Как я сказал, меня не волнует, каким я квалифицируюсь — впереди или там, где сейчас. В плане эмоций и ощущений я абсолютно пуст.

Уже на симуляторе ощущения были очень плохими. До такой степени, что ты просто больше не хочешь ехать. Я уже объяснял это. Я уже морально готовлю себя к долгому году. У меня нет эмоций. Абсолютно пуст. По крайней мере получу больше удовольствия от GT3. Я уже это знаю», — приводит слова Ферстаппена GPBlog.