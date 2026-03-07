Названа причина, по которой Ферстаппен разбил болид в квалификации Гран-при Австралии
Японское издание Shiga Sports опубликовало информацию по поводу причин аварии 28-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена, представляющего команду «Ред Булл», в первом сегменте квалификации Гран-при Австралии.
Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785
Японские журналисты, со ссылкой на источники внутри австрийского коллектива, сказали, что причиной блокировки и сноса задней оси болида RB22 нидерландца стал сбой в компьютерном обеспечении, из-за которого была спровоцирована избыточная рекуперация энергии.
Ферстаппен не показал время в первом сегменте и будет стартовать с 20-го места в воскресной гонке.
