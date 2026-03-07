Скидки
Вассёр — о результатах квалификации ГП Австралии: «Мерседес» с другой планеты

Вассёр — о результатах квалификации ГП Австралии: «Мерседес» с другой планеты
Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги квалификации Гран-при Австралии, в которой Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон показали четвёртое и седьмое время.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

«День выдался хаотичным, квалификация получилась сложной. Мы допустили несколько ошибок, и это досадно, потому что, думаю, у нас был потенциал для попадания на третье место. «Мерседес» сегодня был с другой планеты, нам придётся прибавлять, чтобы бороться с ними.

Честно говоря, сессия была хаосом для всех, и завтра мы должны быть действительно на высоте: если посмотреть на количество проблем, которые были у всех команд, Гран-при может быть весьма безумным. Связано ли преимущество «Мерседес» в основном с силовой установкой? Иногда приходится искать компромисс в настройках двигателя в пользу шасси, так что нельзя проводить такое разделение. Безусловно, если посмотреть на максимальную скорость, у них есть определённое преимущество на прямых, но давайте сосредоточимся на себе. Ключевой аспект — постараться сделать всё, что в наших силах.

Мы только в начале работы нового регламента, мы должны продолжать давить и работать как команда. Но старт будет ещё одним испытанием, пока все машины с новой процедурой могут стартовать хорошо, но для всех окно довольно узкое, так что нам нужно будет хорошо начать и отыграть позиции», — приводит слова Вассёра Sky Sports.

Комментарии
