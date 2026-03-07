Скидки
«Зрители прекрасно это замечают». Пиастри — о проблемах нового регламента Ф-1

«Зрители прекрасно это замечают». Пиастри — о проблемах нового регламента Ф-1
Комментарии

Австралийский гонщик Формулы-1 Оскар Пиастри («Макларен») высказался о новом регламенте после квалификации Гран-при Австралии.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

«Я думаю, наши мысли и ожидаемая картина были таковы, что все в лидирующей группе были довольно близки. А затем «Мерседес» вырвался вперёд, а остальные оказались далеко. Самое главное для меня было то, что мы, похоже, не очень сильно прибавили в скорости в течение квалификации. Не знаю, была ли это проблема машины или пилота.

Пилотаж новых машин? Всё стало по-другому. Все видят, как обстоят дела. Думаю, вероятно, это немного улучшится. Но есть явно некоторые фундаментальные вещи, которые будет не очень легко исправить. И я не совсем знаю, что мы можем с этим сделать. На разных трассах ситуация будет улучшаться. Но при этом у нас будут разные проблемы на других трассах, потому что они сейчас делятся на две категории: с дефицитом энергии и её избытком.

Но я думаю, когда у тебя такой дефицит энергии, как здесь [в Мельбурне], то зрители прекрасно это замечают. Теперь мы очень часто смотрим на дисплей на руле. И я уверен, все видели, как теперь нужно начинать квалификационный круг. Это не здорово. И просто есть много вещей, которые нужно сделать для оптимизации», — приводит слова Пиастри Speedcafe.

