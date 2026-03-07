Вассёр объяснил, почему Хэмилтон показал только седьмое время в квалификации ГП Австралии

Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал результат 41-летнего британского гонщика, семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Австралии, где он показал седьмое время.

«Льюису было трудно вывести температуру шин в рабочее окно на последнем круге, было намного холоднее, чем вчера. Он балансировал на грани между подготовительным и решающим кругом. На это очень сильно влияет то, как пилот проходит первый поворот, потому что, если нет стабильности, многое теряешь», — приводит слова Вассёра издание Sky Sports.

Поул завоевал британец Джордж Расселл из «Мерседеса». Напарник Льюиса Шарль Леклер стал четвёртым.