Вассёр объяснил, почему Хэмилтон показал только седьмое время в квалификации ГП Австралии

Вассёр объяснил, почему Хэмилтон показал только седьмое время в квалификации ГП Австралии
Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал результат 41-летнего британского гонщика, семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Австралии, где он показал седьмое время.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

«Льюису было трудно вывести температуру шин в рабочее окно на последнем круге, было намного холоднее, чем вчера. Он балансировал на грани между подготовительным и решающим кругом. На это очень сильно влияет то, как пилот проходит первый поворот, потому что, если нет стабильности, многое теряешь», — приводит слова Вассёра издание Sky Sports.

Поул завоевал британец Джордж Расселл из «Мерседеса». Напарник Льюиса Шарль Леклер стал четвёртым.

Хэмилтон — об отрыве «Мерседеса»: надеюсь, это не связано со степенью сжатия
