Вассёр объяснил, почему Хэмилтон показал только седьмое время в квалификации ГП Австралии
Поделиться
Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал результат 41-летнего британского гонщика, семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона в квалификации Гран-при Австралии, где он показал седьмое время.
Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785
«Льюису было трудно вывести температуру шин в рабочее окно на последнем круге, было намного холоднее, чем вчера. Он балансировал на грани между подготовительным и решающим кругом. На это очень сильно влияет то, как пилот проходит первый поворот, потому что, если нет стабильности, многое теряешь», — приводит слова Вассёра издание Sky Sports.
Поул завоевал британец Джордж Расселл из «Мерседеса». Напарник Льюиса Шарль Леклер стал четвёртым.
Комментарии
- 7 марта 2026
-
17:04
-
16:37
-
15:43
-
14:53
-
14:39
-
13:31
-
12:43
-
12:38
-
12:26
-
11:52
-
11:44
-
11:40
-
11:26
-
11:19
-
11:04
-
10:46
-
10:34
-
10:30
-
09:46
-
09:39
-
09:34
-
09:30
-
09:23
-
09:15
-
09:00
-
08:17
-
05:58
-
03:00
-
00:38
- 6 марта 2026
-
23:39
-
23:30
-
22:30
-
21:13
-
19:45
-
18:41