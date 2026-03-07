«Выхожу словно на тесты». Сайнс — о технических проблемах «Уильямса» на ГП Австралии

Испанский гонщик Формулы-1 Карлос Сайнс («Уильямс») высказался о проблемах команды на Гран-при Австралии. Карлос не выезжал на трассу в третьей практике и квалификации.

«Этот уикенд полон проблем. Я проехал только несколько кругов в первой практике и пару во второй, но больше ничего для меня за следующие сессии. Проблемы с надёжностью, которых у нас не было на тестах в Бахрейне, проявились здесь. У Алекса [Албона] была гидравлическая проблема в первой практике. У меня появилась другая проблема во второй практике и ещё одна в третьей. Её не удалось решить вовремя, чтобы выехать на квалификацию.

Как пройдёт гонка? У Алекса были проблемы весь уикенд, когда он был на трассе. Мои немногочисленные круги в первой и второй практике были более конкурентоспособными, чем я ожидал, но не знаю, где мы могли бы оказаться, потому что я не ставил мягкие шины. Не проведя времени свободных заездов, гоночных симуляций, не испытав батареи и шины, я выхожу словно на тесты в это воскресенье и поеду в Китай, не проведя квалификацию и третью практику, которые провели все мои соперники. Я уже на шаг позади», — приводит слова Сайнса AS.