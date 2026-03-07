Хэмилтон — о проблеме регламента 2026-го: полностью противоречит тому, что такое Ф-1

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») высказался о техническом регламенте сезона-2026.

«Нынешний регламент не удручает. Машину действительно приятно пилотировать. Что касается мощности, она хороша, когда есть. Просто её не хватает надолго. Ты начинаешь круг в половину газа в последнем повороте и на первой четверти прямой. Только потом переходишь на полный газ. Это полностью противоречит тому, что такое Формула-1: полный газ, полная атака. Мы используем лифт-энд-кост… Именно этот аспект нужно исправлять. И, на мой взгляд, он никому не нравится.

Я пытаюсь всё понять… Проблема просто в мощности машины. Всё остальное полностью в порядке. А что касается «режима прямых», будет интересно посмотреть, как это станет работать в гонке. Но дело прежде всего в мощности», — приводит слова Хэмилтона издание RacingNews365.