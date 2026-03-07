Леклер — о темпе «Мерседеса» в квалификации: я перезагрузил данные, думал, проблема во мне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что был потрясён скоростью «Мерседеса» в квалификации Гран-при Австралии. Монегаск показал четвёртое время, уступив лидеру Джорджу Расселлу восемь десятых секунды.

«Я посмотрел данные последнего круга Джорджа в первый раз и перезагрузил их, потому что подумал, что проблема во мне, в том, что я вижу. Но, видимо, нет. Это очень и очень впечатляет», — приводит слова Леклера издание GPblog.

Он также призвал не переоценивать преимущество «Феррари» на старте, о котором много говорили после предсезонных тестов.

«Думаю, есть ошибочные ожидания относительно наших стартов. Наш мотор немного проще настроить на хороший старт. Но если «Мерседес» сделает всё оптимально, разницы практически не будет. Просто им будет немного сложнее попасть в нужное окно настроек.

Можно легко обогнать машины на первом круге, а на следующем так же легко пропустить половину пелотона, если сделать глупость», — добавил Леклер.

Ранее Льюис Хэмилтон выразил опасения, что доминирование «Мерседеса» может быть связано с использованием особого коэффициента сжатия двигателя, и заявил, что будет расстроен, если ФИА позволила его бывшей команде получить преимущество перед остальными.