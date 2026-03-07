Расселл отверг обвинения в сокрытии скорости после дубля «Мерседеса» на квалификации

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл опроверг предположения, что команда намеренно скрывала свою скорость перед квалификацией Гран-при Австралии. Утром в субботу «Серебряные стрелы» заняли первый ряд стартовой решётки, а Расселл выиграл поул.
Время Рассела в третьем сегменте квалификации — 1:18.518 — оказалось более чем на семь десятых секунды быстрее, чем время Исака Хаджара из «Ред Булл», который показал третий результат. Ранее соперники неоднократно предупреждали, что «Мерседес» занимается сэндбэгингом (намеренным сокрытием скорости) в преддверии сезона.
«Думаю, это был не случай сэндбэгинга. Скорее некоторые другие команды показали больше, чем мы ожидали на зимних тестах. Мы наблюдали такое множество раз в прошлом», — приводит слова Расселла издание GPblog.
Британский гонщик также отметил, что неизвестно, какое время мог бы показать Ферстаппен, и назвал «Ред Булл» одной из главных угроз.
