Расселл отверг обвинения в сокрытии скорости после дубля «Мерседеса» на квалификации

Расселл отверг обвинения в сокрытии скорости после дубля «Мерседеса» на квалификации
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл опроверг предположения, что команда намеренно скрывала свою скорость перед квалификацией Гран-при Австралии. Утром в субботу «Серебряные стрелы» заняли первый ряд стартовой решётки, а Расселл выиграл поул.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

Время Рассела в третьем сегменте квалификации — 1:18.518 — оказалось более чем на семь десятых секунды быстрее, чем время Исака Хаджара из «Ред Булл», который показал третий результат. Ранее соперники неоднократно предупреждали, что «Мерседес» занимается сэндбэгингом (намеренным сокрытием скорости) в преддверии сезона.

«Думаю, это был не случай сэндбэгинга. Скорее некоторые другие команды показали больше, чем мы ожидали на зимних тестах. Мы наблюдали такое множество раз в прошлом», — приводит слова Расселла издание GPblog.

Британский гонщик также отметил, что неизвестно, какое время мог бы показать Ферстаппен, и назвал «Ред Булл» одной из главных угроз.

Расселл — о поуле на ГП Австралии Ф-1: знали, что в машине заложен большой потенциал
