Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Предварительная стартовая решётка Гран-при Австралии Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Австралии Формулы-1
Комментарии

После допуска к старту Макса Ферстаппена, Карлоса Сайнса и Лэнса Стролла была сформирована предварительная стартовая решётка первой гонки нового сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Не началось

Формула-1. Гран-при Австралии. Предварительная стартовая решётка

1. Джордж Расселл («Мерседес»)
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
3. Исак Хаджар («Ред Булл»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Оскар Пиастри («Макларен»)
6. Ландо Норрис («Макларен»)
7. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)
10. Габриэл Бортолето («Ауди»)
11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
12. Оливер Берман («Хаас»)
13. Эстебан Окон («Хаас»)
14. Пьер Гасли («Альпин»)
15. Алекс Албон («Уильямс»)
16. Франко Колапинто («Альпин»)
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
18. Серхио Перес («Кадиллак»)
19. Валттери Боттас («Кадиллак»)
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
21. Карлос Сайнс («Уильямс»)
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австралии. Начало гонки — в 7:00 мск.

Материалы по теме
Что и зачем изменили в Формуле-1? Почему это революция и чем грозит? Полный разбор
Фото
Что и зачем изменили в Формуле-1? Почему это революция и чем грозит? Полный разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android