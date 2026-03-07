Предварительная стартовая решётка Гран-при Австралии Формулы-1

После допуска к старту Макса Ферстаппена, Карлоса Сайнса и Лэнса Стролла была сформирована предварительная стартовая решётка первой гонки нового сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии.

Формула-1. Гран-при Австралии. Предварительная стартовая решётка

1. Джордж Расселл («Мерседес»)

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

3. Исак Хаджар («Ред Булл»)

4. Шарль Леклер («Феррари»)

5. Оскар Пиастри («Макларен»)

6. Ландо Норрис («Макларен»)

7. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

10. Габриэл Бортолето («Ауди»)

11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

12. Оливер Берман («Хаас»)

13. Эстебан Окон («Хаас»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

16. Франко Колапинто («Альпин»)

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

18. Серхио Перес («Кадиллак»)

19. Валттери Боттас («Кадиллак»)

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

21. Карлос Сайнс («Уильямс»)

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австралии. Начало гонки — в 7:00 мск.