Алонсо — о квалификации в Австралии: выиграли две секунды за счёт возможности ездить
Двукратный чемпион мира Ф-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Австралии, по итогам которой он занял 17-е место, уступив аргентинцу Франко Колапинто («Альпин») почти семь десятых секунды.
Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785
«Помогает, конечно, что за плечами 420 Гран-при. Наконец-то отсутствие проблем позволило мне попробовать разные вещи. Даже с той же силовой установкой мы выиграли две секунды просто за счёт возможности ездить и оптимизировать настройки шасси. В машине огромный потенциал, нам просто нужно больше кругов и стабильности», — приводит слова Алонсо немецкое издание Motorsport-Magazin.
