Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо — о квалификации в Австралии: выиграли две секунды за счёт возможности ездить

Алонсо — о квалификации в Австралии: выиграли две секунды за счёт возможности ездить
Комментарии

Двукратный чемпион мира Ф-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Австралии, по итогам которой он занял 17-е место, уступив аргентинцу Франко Колапинто («Альпин») почти семь десятых секунды.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

«Помогает, конечно, что за плечами 420 Гран-при. Наконец-то отсутствие проблем позволило мне попробовать разные вещи. Даже с той же силовой установкой мы выиграли две секунды просто за счёт возможности ездить и оптимизировать настройки шасси. В машине огромный потенциал, нам просто нужно больше кругов и стабильности», — приводит слова Алонсо немецкое издание Motorsport-Magazin.

Материалы по теме
Подиум Алонсо, массовая отмена Гран-при и ещё 4 смелых прогноза на сезон Формулы-1
Подиум Алонсо, массовая отмена Гран-при и ещё 4 смелых прогноза на сезон Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android