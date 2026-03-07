Алонсо — о квалификации в Австралии: выиграли две секунды за счёт возможности ездить

Двукратный чемпион мира Ф-1 и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Австралии, по итогам которой он занял 17-е место, уступив аргентинцу Франко Колапинто («Альпин») почти семь десятых секунды.

«Помогает, конечно, что за плечами 420 Гран-при. Наконец-то отсутствие проблем позволило мне попробовать разные вещи. Даже с той же силовой установкой мы выиграли две секунды просто за счёт возможности ездить и оптимизировать настройки шасси. В машине огромный потенциал, нам просто нужно больше кругов и стабильности», — приводит слова Алонсо немецкое издание Motorsport-Magazin.