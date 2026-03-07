Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В паддоке считают, что «Макларен» использует устаревшее ПО для работы с мотором — источник

В паддоке считают, что «Макларен» использует устаревшее ПО для работы с мотором — источник
Комментарии

Преимущество «Мерседеса» в квалификации Гран-при Австралии может объясняться не только механической конфигурацией мотора, но и более совершенным программным обеспечением для управления гибридной системой. При этом «Макларен», использующий те же двигатели, якобы применяет устаревшую версию софта, сообщает Autoracer со ссылкой на источники из паддока.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

Если это подтвердится, часть огромного отрыва «Серебряных стрел» объяснится не только аппаратной частью, но и более продвинутой энергетической стратегией.

В квалификации Джордж Расселл завоевал поул, опередив напарника Кими Антонелли и показав время почти на восемь десятых быстрее, чем Исак Хаджар из «Ред Булл», который приехал третьим. «Макларен» финишировал лишь пятым (Оскар Пиастри) и шестым (Ландо Норрис).

Сейчас читают:
Что и зачем изменили в Формуле-1? Почему это революция и чем грозит? Полный разбор
Что и зачем изменили в Формуле-1? Почему это революция и чем грозит? Полный разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android