В паддоке считают, что «Макларен» использует устаревшее ПО для работы с мотором — источник

Преимущество «Мерседеса» в квалификации Гран-при Австралии может объясняться не только механической конфигурацией мотора, но и более совершенным программным обеспечением для управления гибридной системой. При этом «Макларен», использующий те же двигатели, якобы применяет устаревшую версию софта, сообщает Autoracer со ссылкой на источники из паддока.

Если это подтвердится, часть огромного отрыва «Серебряных стрел» объяснится не только аппаратной частью, но и более продвинутой энергетической стратегией.

В квалификации Джордж Расселл завоевал поул, опередив напарника Кими Антонелли и показав время почти на восемь десятых быстрее, чем Исак Хаджар из «Ред Булл», который приехал третьим. «Макларен» финишировал лишь пятым (Оскар Пиастри) и шестым (Ландо Норрис).