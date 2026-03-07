Скидки
Бортолето объяснил причину внезапной остановки, едва не приведшей к аварии в квалификации

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето рассказал о технической проблеме, из-за которой его болид остановился на въезде на пит-лейн в конце второго сегмента квалификации Гран-при Австралии. Инцидент едва не привёл к столкновению с участием гонщиков «Рейсинг Буллз».

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

Бразилец пробился в топ-10 впервые в сезоне, но не смог принять участия в финальном сегменте. На въезде на пит-лейн у него отказала коробка передач, из-за чего он был вынужден остановиться. В этот момент сзади на полной скорости приближались Лиам Лоусон и Арвид Линдблад, причём последнему пришлось экстренно тормозить, чтобы избежать столкновения с напарником.

«Я потратил полкруга, пытаясь включить передачу. У меня были проблемы с коробкой передач. Впервые за уикенд у нас случилась проблема с надёжностью. На свободных заездах несколько раз передачи не включались, но сейчас это произошло, и мы уже ничего не могли с этим поделать.

Всё равно это был сильный квалификационный результат — впервые в Q3 с «Ауди», я этого не ожидал, думаю, многие тоже. Жаль, что я не смог бороться за большее в квалификации, потому что искренне считаю, у нас был потенциал. Нам нужно проанализировать, что случилось со мной в конце квалификации, потому что надеюсь, завтра такого не повторится. Думаю, наши длинные серии обычно были довольно хороши. Я вполне уверен в завтрашнем дне», — приводит слова Бортолето издание Crash.net.

