Знаменитая команда IndyCar высмеяла новый технический регламент Формулы-1

Американская гоночная команда Chip Ganassi Racing иронично высказалась о технических сложностях, с которыми столкнулась Формула-1 в новом сезоне.

«Суперклиппинг», «понижение передач на прямых», «управление батареей». Да, у нас такого нет. Мы гоняемся», — написали в официальном аккаунте команды в социальной сети Х, добавив после первого предложения зевающий смайлик.

В паддоке Формулы-1 после квалификации Гран-при Австралии активно обсуждают преимущество «Мерседеса», связанное с более эффективной стратегией использования гибридной системы.

Chip Ganassi Racing выступает в IndyCar, где также используются гибридные технологии, но подход к ним отличается от принятого в «Королевских гонках».