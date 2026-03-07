Скидки
Михаил Алёшин допустил, что «Мерседес» показал в квалификации лишь малую часть скорости

Российский гонщик Михаил Алёшин прокомментировал квалификацию Гран-при Австралии, в которой «Мерседес» занял первое и второе место. Своими мыслями он поделился в личном Телеграм-канале.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

«Ну что же, в принципе, ожидаемо. В первую очередь в плане «Мерседеса» — пропасть по времени между ними и всеми остальными подтвердилась, несмотря на всю скромность на предсезонных тестах и рассказы пилотов о том, что им будет непросто. Более того, думаю, на эту квалу они «открутили» только чуть-чуть от того, что у них реально есть», — написал Алёшин.

Напомним, время Рассела в третьем сегменте квалификации — 1:18.518 — оказалось более чем на семь десятых секунды быстрее, чем время Исака Хаджара из «Ред Булл», который показал третий результат. Ранее соперники неоднократно предупреждали, что «Мерседес» занимается сэндбэгингом (намеренным сокрытием скорости) в преддверии сезона.

