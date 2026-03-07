Михаил Алёшин допустил, что «Мерседес» показал в квалификации лишь малую часть скорости

Российский гонщик Михаил Алёшин прокомментировал квалификацию Гран-при Австралии, в которой «Мерседес» занял первое и второе место. Своими мыслями он поделился в личном Телеграм-канале.

«Ну что же, в принципе, ожидаемо. В первую очередь в плане «Мерседеса» — пропасть по времени между ними и всеми остальными подтвердилась, несмотря на всю скромность на предсезонных тестах и рассказы пилотов о том, что им будет непросто. Более того, думаю, на эту квалу они «открутили» только чуть-чуть от того, что у них реально есть», — написал Алёшин.

Напомним, время Рассела в третьем сегменте квалификации — 1:18.518 — оказалось более чем на семь десятых секунды быстрее, чем время Исака Хаджара из «Ред Булл», который показал третий результат. Ранее соперники неоднократно предупреждали, что «Мерседес» занимается сэндбэгингом (намеренным сокрытием скорости) в преддверии сезона.