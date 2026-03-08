Скидки
«Ненужный стресс». Линдблад — о том, как едва не врезался в Лоусона на квалификации

Пилот «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад высказался о том, как едва избежал столкновения с напарником Лиамом Лоусоном по ходу своей дебютной квалификации в Формуле-1 на Гран-при Австралии.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Квалификация
07 марта 2026, суббота. 08:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:18.518
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+0.293
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.785

В конце второго сегмента пилот «Ауди» Габриэл Бортолето после прохода в Q3 потерял мощность и медленно возвращался в боксы. За ним, не обгоняя, на минимальной скорости ехал Лоусон. В этот момент Линдблад на полной скорости въезжал в слепую зону на входе на пит-лейн и был вынужден экстренно тормозить, чтобы избежать удара с напарником.

«Это был небольшой испуг, ненужный стресс. Мы разберёмся в команде — ошибся ли я сам или что-то пошло не так с коммуникацией. Главное, что всё обошлось, в следующий раз будем действовать иначе», — приводит слова Линдблада издание Motorsport-Total.

Несмотря на инцидент, 18-летний британец показал девятое время в своей дебютной квалификации, а его напарник Лиам Лоусон стал восьмым. Сам Линдблад признался, что результат превзошёл ожидания команды.

