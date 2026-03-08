Сайнс: наносит вред, когда гонщики чрезмерно негативно высказываются о новом регламенте

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс считает, что постоянная публичная критика новых машин Формулы-1 со стороны гонщиков наносит вред самому чемпионату. По его мнению, все обсуждения проблем должны проходить в закрытых форумах, а не в прессе.

После квалификации Гран-при Австралии действующий чемпион Ландо Норрис заявил, что новые машины стали «худшими», а Макс Ферстаппен назвал нынешнюю формулу «неправильной». Основная критика связана с новыми моторами, где мощность распределяется поровну между ДВС и гибридной системой, что приводит к потере скорости на прямых.

«Как я уже говорил на тестах, всю критику в адрес регламента стараюсь держать при себе и направлять конструктивно в адрес ФИА, пытаясь не принижать спорт. В конечном счёте это просто наносит вред самому себе, когда гонщики чрезмерно негативно высказываются о новом регламенте. Лучшие форумы для обсуждения — это брифинги гонщиков или личные беседы со Стефано Доменикали и ФИА. Понятно, что пока никто не доволен. Единственное, что мы чувствуем — то, что, кажется, на одну задачу накладывается ещё одна в попытках решить фундаментальную проблему. Эта гибридная система 50/50 доставляет нам много головной боли», — приводит слова Сайнса издание Crash.net.

Сам испанец провёл неудачную квалификацию в Мельбурне из-за технических проблем и будет стартовать с последних позиций. По его словам, все проблемы с надёжностью, которых удавалось избегать на тестах в Бахрейне, настигли команду в самый неподходящий момент.