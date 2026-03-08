Скидки
Ньюгарден выиграл второй этап IndyCar, Шумахер — 18-й, Палоу сошёл, Грожан не стартовал

Джозеф Ньюгарден на этапе IndyCar в Финиксе
Комментарии

Пилот Team Penske Джозеф Ньюгарден выиграл гонку Good Ranchers 250 — второй этап серии IndyCar, который прошёл на овале «Финикс Рейсвей». Для Ньюгардена эта победа стала 33-й в IndyCar.

Главным фаворитом гонки считался Кристиан Расмуссен, который чаще других заезжал в боксы, атаковал на свежей резине и был быстрейшим пилотом на трассе. После финального пит-стопа Расмуссен вернулся на трассу позади гонщиков Andretti Global Кайла Кирквуда и Уилла Пауэра. После обгона Кирквуда Расмуссен догнал Пауэра и на 207-м круге пошёл в атаку на австралийца по внешней траектории. В этот момент заднюю ось Уилла повело, он налетел на Расмуссена и впечатал соперника в стену. Пауэр с пробитым колесом вернулся в боксы, а Расмуссен на повреждённой машине продолжил заезд, но потерял темп.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале INDYCAR On FOX.

После столкновения Расмуссена и Пауэра судьи нейтрализовали гонку жёлтыми флагами, и несколько пилотов свернули в боксы за свежими шинами. Среди них был и Ньюгарден — на последних кругах Джозеф одного за другим проходил соперников и за шесть кругов до финиша вырвался в лидеры.

Вторым финишировал Кайл Кирквуд, а третье место занял Дэвид Малукас, который накануне завоевал свою первую поул-позицию в IndyCar. Четвёртым финишировал Пато О’Уорд, а топ-5 замкнул Маркус Армстронг, опередивший Александера Росси и Скотта Диксона. Расмуссен в итоге пересёк линию финиша на 14-й позиции.

Мик Шумахер в своей первой овальной гонке стартовал с четвёртого места и потерял несколько позиций, но держался в топ-10. Однако на первом пит-стопе из-за проблем с гайковёртом немец потерял слишком много времени и в итоге финишировал 18-м с отставанием в два круга.

Права на видео принадлежат IndyCar. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале NTT INDYCAR SERIES.

Действующий чемпион и победитель первого этапа сезона Алекс Палоу попал в аварию на 22-м круге. Испанец занимал четвёртую позицию, но пропустил Грэма Рейхола, а затем сместился на внешнюю траекторию, не зная, что там уже находился Ринус Викей. После контакта Палоу врезался в стену и сошёл с дистанции. Алекс в итоге классифицирован на 24-й позиции — впереди Ромена Грожана, который вовсе не смог выйти на старт из-за технических проблем.

IndyCar. Good Ranchers 250 (топ-10):
1. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 250 кругов.
2. Кайл Кирквуд (Andretti Global) +1.7 сек.
3. Дэвид Малукас (Team Penske) +2.8.
4. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) +3.9.
5. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) +6.4.
6. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) +7.2.
7. Скотт Диксон (Chip Ganassi Racing) +8.1.
8. Скотт Макглоклин (Team Penske) +9.8.
9. Грэм Рэйхол (Rahal Latterman Lanigan Racing) +10.4.
10. Киффин Симпсон (Chip Ganassi Racing) +12.1.
…18. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) +2 круга.
…24. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +228 кругов.
…25. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) — не стартовал.

В лидеры общего зачёта по итогам двух этапов вышел Джозеф Ньюгарден. Вторую позицию теперь занимает Кайл Кирквуд, а Скотт Макглоклин откатился на третью строчку. Четвёртое место занимает Пато О’Уорд, в то время как Алекс Палоу после своего схода расположился на пятой позиции. Ромен Грожан идёт в чемпионате 17-м, Мик Шумахер — 25-м.

Общий зачёт (топ-10):
1. Джозеф Ньюгарден (Team Penske) — 78 очков.
2. Кайл Кирквуд (Andretti Global) — 73.
3. Скотт Макглоклин (Team Penske) — 66.
4. Пато О’Уорд (Arrow McLaren) — 63.
5. Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) — 59.
6. Дэвид Малукас (Team Penske) — 56.
7. Кристиан Лундгор (Arrow McLaren) — 54.
8. Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing) — 50.
9. Маркус Эрикссон (Andretti Global) — 43.
10. Александер Росси (Ed Carpenter Racing) — 42.
…17. Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) — 29.
…25. Мик Шумахер (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 17.

Третий этап IndyCar — Гран-при Арлингтона — пройдёт 15 марта на новой уличной трассе.

