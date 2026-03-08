Скидки
Оскар Пиастри разбил машину до старта Гран-при Австралии Формулы-1

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри не смог принять участия в гонке Гран-при Австралии Формулы-1. Местный пилот разбил машину на установочном круге по пути на стартовую решётку. Австралийца развернуло на выходе из четвёртого поворота и бросило в стену. Болид «Макларена» получил настолько серьёзные повреждения, что не было никаких шансов продолжить движение и попробовать довезти машину до боксов. Пиастри должен был стартовать в гонке пятым.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Австралии Формулы-1, прочитать которую можно здесь:
Формула-1 Гран-при Австралии. Гонка. Онлайн-трансляция

