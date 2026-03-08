Оскар Пиастри разбил машину до старта Гран-при Австралии Формулы-1

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри не смог принять участия в гонке Гран-при Австралии Формулы-1. Местный пилот разбил машину на установочном круге по пути на стартовую решётку. Австралийца развернуло на выходе из четвёртого поворота и бросило в стену. Болид «Макларена» получил настолько серьёзные повреждения, что не было никаких шансов продолжить движение и попробовать довезти машину до боксов. Пиастри должен был стартовать в гонке пятым.

