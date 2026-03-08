Цолов выиграл основную гонку Ф-2 в Мельбурне, Херта — седьмой

Никола Цолов одержал победу в основной гонке этапа Формулы-2 в Мельбурне. На старте гонки в лидеры уверенно прорвался Мартиниус Стенсхорне, но норвежца прессинговал Алекс Данн, и на третьем круге в борьбе за лидерство между ними произошёл контакт. Столкновение произошло после того, как Данн вышел вперёд и попытался заблокировать Стенсхорне, а тот не успел среагировать и врезался в заднюю часть машины напарника.

После этого гонку возглавил Никола Цолов, а позади него расположились Рафаэл Камара и Дино Беганович. После пит-стопов Беганович опередил Камару красивой атакой перед девятым поворотом, но вскоре после этого швед сошёл из-за технических неполадок.

В этот момент на трассу выехал автомобиль безопасности, благодаря которому стартовавший на более жёстких шинах Николас Варроне провёл «бесплатный» пит-стоп и оказался в лидерах гонки. Аргентинец, однако, получил штраф за превышение скорости на пит-лейне и уже на рестарте пропустил Цолова. Со временем мягкие шины на машине Варроне начали разрушаться, и он стремительно выпал из топ-10.

Победу в итоге одержал Цолов, вторым финишировал Камара, а третье место занял Лауренс ван Хупен. Также стоит отметить, что Колтон Херта свою первую длинную гонку Формулы-2 на совершенно незнакомой трассе закончил на седьмой позиции.

Формула-2. Мельбурн. Основная гонка:

1. Никола Цолов (Campos Racing) — 1:33.512.

2. Рафаэл Камара (Invicta Racing) +1.6.

3. Лауренс ван Хупен (Trident) +3.5.

4. Оливер Гёте (MP Motorsport) +4.8.

5. Ритомо Мията (Hitech) +5.6.

6. Тасанапол Интхрапхувасак (ART Grand Prix) +12.1.

7. Колтон Херта (Hitech) +17.4.

8. Габриэле Мини (MP Motorsport) +18.7.

9. Себастьян Монтойя (Prema Racing) +19.4.

10. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) +21.8.

Формула-2. Общий зачёт (топ-10):

1. Никола Цолов (Campos Racing) — 25 очков.

2. Рафаэл Камара (Invicta Racing) — 18.

3. Лауренс ван Хупен (Trident) — 18.

4. Ритомо Мията (Hitech) — 14.

5. Тасанапол Интхрапхувасак (ART Grand Prix) — 13.

6. Оливер Гёте (MP Motorsport) — 12.

7. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) — 11.

8. Ноэль Леон (Campos Racing) — 8.

9. Габриэле Мини (MP Motorsport) — 7.

10. Алекс Данн (Rodin Motorsport) — 6.