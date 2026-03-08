Цолов выиграл основную гонку Ф-2 в Мельбурне, Херта — седьмой

Никола Цолов одержал победу в основной гонке этапа Формулы-2 в Мельбурне. На старте гонки в лидеры уверенно прорвался Мартиниус Стенсхорне, но норвежца прессинговал Алекс Данн, и на третьем круге в борьбе за лидерство между ними произошёл контакт. Столкновение произошло после того, как Данн вышел вперёд и попытался заблокировать Стенсхорне, а тот не успел среагировать и врезался в заднюю часть машины напарника.
После этого гонку возглавил Никола Цолов, а позади него расположились Рафаэл Камара и Дино Беганович. После пит-стопов Беганович опередил Камару красивой атакой перед девятым поворотом, но вскоре после этого швед сошёл из-за технических неполадок.
В этот момент на трассу выехал автомобиль безопасности, благодаря которому стартовавший на более жёстких шинах Николас Варроне провёл «бесплатный» пит-стоп и оказался в лидерах гонки. Аргентинец, однако, получил штраф за превышение скорости на пит-лейне и уже на рестарте пропустил Цолова. Со временем мягкие шины на машине Варроне начали разрушаться, и он стремительно выпал из топ-10.
Победу в итоге одержал Цолов, вторым финишировал Камара, а третье место занял Лауренс ван Хупен. Также стоит отметить, что Колтон Херта свою первую длинную гонку Формулы-2 на совершенно незнакомой трассе закончил на седьмой позиции.
Формула-2. Мельбурн. Основная гонка:
1. Никола Цолов (Campos Racing) — 1:33.512.
2. Рафаэл Камара (Invicta Racing) +1.6.
3. Лауренс ван Хупен (Trident) +3.5.
4. Оливер Гёте (MP Motorsport) +4.8.
5. Ритомо Мията (Hitech) +5.6.
6. Тасанапол Интхрапхувасак (ART Grand Prix) +12.1.
7. Колтон Херта (Hitech) +17.4.
8. Габриэле Мини (MP Motorsport) +18.7.
9. Себастьян Монтойя (Prema Racing) +19.4.
10. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) +21.8.
Формула-2. Общий зачёт (топ-10):
1. Никола Цолов (Campos Racing) — 25 очков.
2. Рафаэл Камара (Invicta Racing) — 18.
3. Лауренс ван Хупен (Trident) — 18.
4. Ритомо Мията (Hitech) — 14.
5. Тасанапол Интхрапхувасак (ART Grand Prix) — 13.
6. Оливер Гёте (MP Motorsport) — 12.
7. Йозуа Дюрксен (Invicta Racing) — 11.
8. Ноэль Леон (Campos Racing) — 8.
9. Габриэле Мини (MP Motorsport) — 7.
10. Алекс Данн (Rodin Motorsport) — 6.