Расселл одержал победу на ГП Австралии. Антонелли — второй, Ферстаппен — шестой

8 марта в Мельбурне на городской трассе «Альберт-Парк» состоялась первая гонка сезона Формулы-1 2026 года — Гран-при Австралии, победу в которой одержал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Вторым стал его напарник Андреа Кими Антонелли. Третье место занял Шарль Леклер («Феррари»), который лидировал после стартовой части дистанции, но, в отличие от двух пилотов «Мерседеса», не провёл пит-стопа под режимом виртуального сейфти-кара.

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри попал в аварию по пути на стартовую решётку. Нико Хюлькенберг из «Ауди» также не вышел на старт из-за технических проблем. В ходе гонки сошли пилоты «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл (которые на короткое время всё же возвращались на трассу), а также гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар и Серхио Перес из «Кадиллака».

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен («Ред Булл»), стартовав 20-м, прорвался на шестое место, а действующий обладатель титула Ландо Норрис финишировал пятым.

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.23:351.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2.974.

3. Шарль Леклер («Феррари») +15.519.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +16.144.

5. Ландо Норрис («Макларен») +51.741.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54.617.

7. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

11. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.

12. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.

14. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.

16. Серхио Перес («Кадиллак») +3 круга.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +15 кругов.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») — сход.

20. Исак Хаджар («Ред Булл») — сход из-за технической проблемы.

21. Оскар Пиастри («Макларен») — авария на пути на стартовую решётку.

22. Нико Хюлькенберг («Ауди») — технический сход до старта гонки.