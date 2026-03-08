Расселл — о победе в Австралии: борьба была адской, лучшего начала сезона и не придумаешь

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал свою победу на Гран-при Австралии, первом этапе сезона-2026. Британец финишировал первым, опередив напарника Кими Антонелли и Шарля Леклера из «Феррари».
«Невероятное чувство. В начале гонки борьба была просто адская. Мы знали, что будет непросто. На старте я увидел, что батарея разряжена, и потому стартовал плохо. Затем у нас было очень плотное сражение с Шарлем, так что я рад, что пересёк линию финиша. Большое спасибо всей команде — давненько у нас не было такой машины. Лучшего начала сезона и не придумаешь. Мы подозревали, что в борьбе за позицию может возникнуть «эффект йо-йо» — как только ты выходишь в лидеры, удержать его, кажется, невозможно. Я рад, что гонка получилась захватывающей», — сказал Расселл после гонки.
