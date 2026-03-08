Кими Антонелли прокомментировал второе место на Гран-при Австралии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал своё второе место на Гран-при Австралии, первом этапе сезона-2026. Итальянец финишировал вслед за напарником Джорджем Расселлом.

«Это лучшее начало сезона, какого мы только могли желать. К сожалению, мой старт получился плохим, я потерял много позиций и вынужден был отыгрываться. В целом это была хорошая гонка. Темп был высоким, особенно в концовке. На первых кругах борьба была невероятной — режим обгона такой мощный, что позволяет много атаковать. Первые круги получились очень захватывающими. Теперь отдохнём и будем готовиться к гонке в Китае», — заявил Антонелли после гонки.

Для 19-летнего итальянца этот подиум стал четвёртым в Формуле-1. Ранее он занимал второе место на Гран-при Бразилии в 2025 году и третьи места на Гран-при в Канаде и Лас-Вегасе.

Следующий этап — Гран-при Китая — пройдёт с 13 по 15 марта.