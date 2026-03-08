Скидки
Кими Антонелли прокомментировал второе место на Гран-при Австралии

Кими Антонелли прокомментировал второе место на Гран-при Австралии
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал своё второе место на Гран-при Австралии, первом этапе сезона-2026. Итальянец финишировал вслед за напарником Джорджем Расселлом.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Это лучшее начало сезона, какого мы только могли желать. К сожалению, мой старт получился плохим, я потерял много позиций и вынужден был отыгрываться. В целом это была хорошая гонка. Темп был высоким, особенно в концовке. На первых кругах борьба была невероятной — режим обгона такой мощный, что позволяет много атаковать. Первые круги получились очень захватывающими. Теперь отдохнём и будем готовиться к гонке в Китае», — заявил Антонелли после гонки.

Для 19-летнего итальянца этот подиум стал четвёртым в Формуле-1. Ранее он занимал второе место на Гран-при Бразилии в 2025 году и третьи места на Гран-при в Канаде и Лас-Вегасе.

Следующий этап — Гран-при Китая — пройдёт с 13 по 15 марта.

Расселл одержал победу на ГП Австралии. Антонелли — второй, Ферстаппен — шестой
