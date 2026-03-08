Кими Антонелли прокомментировал второе место на Гран-при Австралии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли прокомментировал своё второе место на Гран-при Австралии, первом этапе сезона-2026. Итальянец финишировал вслед за напарником Джорджем Расселлом.
«Это лучшее начало сезона, какого мы только могли желать. К сожалению, мой старт получился плохим, я потерял много позиций и вынужден был отыгрываться. В целом это была хорошая гонка. Темп был высоким, особенно в концовке. На первых кругах борьба была невероятной — режим обгона такой мощный, что позволяет много атаковать. Первые круги получились очень захватывающими. Теперь отдохнём и будем готовиться к гонке в Китае», — заявил Антонелли после гонки.
Для 19-летнего итальянца этот подиум стал четвёртым в Формуле-1. Ранее он занимал второе место на Гран-при Бразилии в 2025 году и третьи места на Гран-при в Канаде и Лас-Вегасе.
Следующий этап — Гран-при Китая — пройдёт с 13 по 15 марта.
- 8 марта 2026
-
09:50
-
09:46
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:22
-
09:16
-
09:13
-
09:08
-
09:05
-
08:59
-
08:48
-
08:35
-
07:56
-
07:20
-
03:00
-
01:36
-
00:23
-
00:10
- 7 марта 2026
-
23:33
-
22:30
-
21:29
-
21:00
-
20:37
-
19:24
-
18:42
-
18:28
-
17:31
-
17:04
-
16:37
-
15:43
-
14:53
-
14:39
-
13:31
-
12:43