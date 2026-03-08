Хэмилтон проехал в Австралии лидером гонки столько же кругов, сколько за все ГП в 2025-м

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», во время дебютного этапа сезона-2026 Гран-при Австралии был лидером гонки на протяжении двух кругов, это ровно столько же, сколько он ехал на первом месте за все 24 этапа 2025 года.

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.23:351.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2.974.

3. Шарль Леклер («Феррари») +15.519.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +16.144.

5. Ландо Норрис («Макларен») +51.741.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54.617.

7. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.