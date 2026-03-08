Скидки
Хэмилтон проехал в Австралии лидером гонки столько же кругов, сколько за все ГП в 2025-м

Комментарии

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», во время дебютного этапа сезона-2026 Гран-при Австралии был лидером гонки на протяжении двух кругов, это ровно столько же, сколько он ехал на первом месте за все 24 этапа 2025 года.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.23:351.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2.974.
3. Шарль Леклер («Феррари») +15.519.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +16.144.
5. Ландо Норрис («Макларен») +51.741.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54.617.
7. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

