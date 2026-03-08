Скидки
Шарль Леклер — о третьем месте на ГП Австралии: лучшее, чего мы могли добиться сегодня

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал третье место на Гран-при Австралии, первом этапе сезона-2026. Монегаск финишировал вслед за пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Кими Антонелли.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Это была очень сложная гонка. На старте никто из нас не знал, чего ожидать, а обгонять стало сложнее. Ты не знаешь, когда на прямой кончится батарея, и при борьбе за позицию разница в скорости довольно большая. Было трудно, но я был счастлив вырваться вперёд. К сожалению, нам это не очень помогло, но первые круги были интересными.

Третье место — это лучшее, чего мы могли сегодня добиться. Не думаю, что без виртуального сейфти-кара мы смогли бы опередить «Мерседес», но, может, я ошибаюсь. У «Мерседеса» сегодня, похоже, был более высокий темп, чем у нас. Но, наверное, не настолько высокий, как во вчерашней квалификации, что здорово. Но не думаю, что мы могли победить», — заявил Леклер в прямой трансляции после гонки.

Новости. Авто
Все новости RSS

