Шарль Леклер — о третьем месте на ГП Австралии: лучшее, чего мы могли добиться сегодня

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал третье место на Гран-при Австралии, первом этапе сезона-2026. Монегаск финишировал вслед за пилотами «Мерседеса» Джорджем Расселлом и Кими Антонелли.

«Это была очень сложная гонка. На старте никто из нас не знал, чего ожидать, а обгонять стало сложнее. Ты не знаешь, когда на прямой кончится батарея, и при борьбе за позицию разница в скорости довольно большая. Было трудно, но я был счастлив вырваться вперёд. К сожалению, нам это не очень помогло, но первые круги были интересными.

Третье место — это лучшее, чего мы могли сегодня добиться. Не думаю, что без виртуального сейфти-кара мы смогли бы опередить «Мерседес», но, может, я ошибаюсь. У «Мерседеса» сегодня, похоже, был более высокий темп, чем у нас. Но, наверное, не настолько высокий, как во вчерашней квалификации, что здорово. Но не думаю, что мы могли победить», — заявил Леклер в прямой трансляции после гонки.