«Вызовет вопросы». Коллинз — о тактике «Феррари» на Гран-при Австралии Ф-1

Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз высказалась по поводу решения «Феррари» не проводить пит-стопов во время действия режима виртуальной машины безопасности после схода Исака Хаджара («Ред Булл»).

«Льюис Хэмилтон довольно активно дискутировал по радио, особенно во время первого выезда виртуального сейфти-кара, спрашивая: «Почему мы не зазвали хотя бы одну машину?» Поначалу я была удивлена, что «Мерседес» решил провести двойной пит-стоп, поскольку машины были довольно близко друг к другу, но они были вполне уверены в том, что делают.

А во время второго VSC Шарль Леклер как раз находился на линии выезда машины безопасности, когда был объявлен VSC, а Льюис был немного позади. Но к тому моменту жёлтые флаги уже были вывешены в течение 19 секунд, так что, возможно, у «Ферарри» было время среагировать и зазвать Льюиса, и это вызовет некоторые вопросы», — сказала Коллинз в эфире Sky Sports.