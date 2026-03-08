Скидки
«Вызовет вопросы». Коллинз — о тактике «Феррари» на Гран-при Австралии Ф-1

«Вызовет вопросы». Коллинз — о тактике «Феррари» на Гран-при Австралии Ф-1
Комментарии

Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз высказалась по поводу решения «Феррари» не проводить пит-стопов во время действия режима виртуальной машины безопасности после схода Исака Хаджара («Ред Булл»).

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Льюис Хэмилтон довольно активно дискутировал по радио, особенно во время первого выезда виртуального сейфти-кара, спрашивая: «Почему мы не зазвали хотя бы одну машину?» Поначалу я была удивлена, что «Мерседес» решил провести двойной пит-стоп, поскольку машины были довольно близко друг к другу, но они были вполне уверены в том, что делают.

А во время второго VSC Шарль Леклер как раз находился на линии выезда машины безопасности, когда был объявлен VSC, а Льюис был немного позади. Но к тому моменту жёлтые флаги уже были вывешены в течение 19 секунд, так что, возможно, у «Ферарри» было время среагировать и зазвать Льюиса, и это вызовет некоторые вопросы», — сказала Коллинз в эфире Sky Sports.

