Общий зачёт Формулы-1: «Мерседес» опережает «Феррари» на 16 очков в Кубке конструкторов

Команда «Мерседес» и её пилот Джордж Расселл захватили лидерство в Кубке конструкторов и личном зачёте Формулы-1 по итогам стартового этапа сезона-2026 — Гран-при Австралии.
Личный зачёт (топ-10):
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 25 очков.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 18.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 15.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 12.
5. Ландо Норрис («Макларен») — 10.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8.
7. Оливер Берман («Хаас») — 6.
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 4.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 1.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 43 очка.
2. «Феррари» — 27.
3. «Макларен» — 10.
4. «Ред Булл» — 8.
5. «Хаас» — 6.
6. «Рейсинг Буллз» — 4.
7. «Ауди» — 2.
8. «Альпин» — 1.
9. «Уильямс» — 0.
10. «Кадиллак» — 0.
11. «Астон Мартин» — 0.