Общий зачёт Формулы-1: «Мерседес» опережает «Феррари» на 16 очков в Кубке конструкторов

Команда «Мерседес» и её пилот Джордж Расселл захватили лидерство в Кубке конструкторов и личном зачёте Формулы-1 по итогам стартового этапа сезона-2026 — Гран-при Австралии.

Личный зачёт (топ-10):

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 25 очков.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 18.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 15.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 12.

5. Ландо Норрис («Макларен») — 10.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 8.

7. Оливер Берман («Хаас») — 6.

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 4.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») — 2.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 1.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 43 очка.

2. «Феррари» — 27.

3. «Макларен» — 10.

4. «Ред Булл» — 8.

5. «Хаас» — 6.

6. «Рейсинг Буллз» — 4.

7. «Ауди» — 2.

8. «Альпин» — 1.

9. «Уильямс» — 0.

10. «Кадиллак» — 0.

11. «Астон Мартин» — 0.