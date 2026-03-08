Пиастри — об аварии в Австралии: скачок мощности примерно в 100 кВт застал меня врасплох

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри попал в аварию перед стартом Гран-при Австралии и не смог принять участие в гонке. 24-летний австралиец, квалифицировавшийся пятым, потерял управление в четвёртом повороте, вылетел с трассы и врезался в барьеры. Машина получила серьёзные повреждения и не подлежала восстановлению для старта.

«Это не какая-то мелочь. Большая доля случившегося — моя вина. Я думаю, что скачок мощности примерно в 100 кВт застал меня врасплох, и, очевидно, на холодных шинах… Я уже проезжал этот поребрик в предыдущих кругах без проблем, но, когда добавляется такой фактор, это всегда тяжелее принять. Именно это труднее всего осознать. Такое просто не должно случаться.

Мне очень жаль всех, кто пришёл поддержать меня. Это явно не тот способ, которым я хотел начать сезон. Всё произошло так быстро, что я оказался задом наперёд, даже не успев толком среагировать.

Думаю, сейчас мне нужно просто постараться извлечь как можно больше уроков, даже просто наблюдая за гонкой. До сегодняшнего дня мы многое делали правильно, и нужно просто продолжать в том же духе, сохранить этот импульс и постараться понять, где мы можем прибавить», — приводит слова Пиастри издание Autogear.