Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пиастри — об аварии в Австралии: скачок мощности примерно в 100 кВт застал меня врасплох

Пиастри — об аварии в Австралии: скачок мощности примерно в 100 кВт застал меня врасплох
Комментарии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри попал в аварию перед стартом Гран-при Австралии и не смог принять участие в гонке. 24-летний австралиец, квалифицировавшийся пятым, потерял управление в четвёртом повороте, вылетел с трассы и врезался в барьеры. Машина получила серьёзные повреждения и не подлежала восстановлению для старта.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Это не какая-то мелочь. Большая доля случившегося — моя вина. Я думаю, что скачок мощности примерно в 100 кВт застал меня врасплох, и, очевидно, на холодных шинах… Я уже проезжал этот поребрик в предыдущих кругах без проблем, но, когда добавляется такой фактор, это всегда тяжелее принять. Именно это труднее всего осознать. Такое просто не должно случаться.

Мне очень жаль всех, кто пришёл поддержать меня. Это явно не тот способ, которым я хотел начать сезон. Всё произошло так быстро, что я оказался задом наперёд, даже не успев толком среагировать.

Думаю, сейчас мне нужно просто постараться извлечь как можно больше уроков, даже просто наблюдая за гонкой. До сегодняшнего дня мы многое делали правильно, и нужно просто продолжать в том же духе, сохранить этот импульс и постараться понять, где мы можем прибавить», — приводит слова Пиастри издание Autogear.

Сейчас читают:
Авария Пиастри до старта, подиум «Феррари» и прорыв Ферстаппена. Каким был ГП Австралии
Live
Авария Пиастри до старта, подиум «Феррари» и прорыв Ферстаппена. Каким был ГП Австралии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android