Льюис Хэмилтон — первый в истории Ф-1 пилот, становившийся лидером гонки 20 сезонов подряд

Льюис Хэмилтон — первый в истории Ф-1 пилот, становившийся лидером гонки 20 сезонов подряд
41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», во время дебютного этапа сезона-2026 Гран-при Австралии установил историческое достижение.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

Льюис стал первым в истории «Королевских гонок» пилотом, который возглавлял пелотон во время Гран-при на протяжении 20 сезонов подряд.

По итогам гонки британский пилот финишировал четвёртым, уступив своему напарнику Шарлю Леклеру, занявшему третью позицию. Победителем стал соотечественник Хэмилтона и бывший партнёр по «Мерседесу» Джордж Расселл. Второе место у итальянского пилота немецкого коллектива Андреа Кими Антонелли.

«Вызовет вопросы». Коллинз — о тактике «Феррари» на Гран-при Австралии Ф-1
Хэмилтон проехал в Австралии лидером гонки столько же кругов, сколько за все ГП в 2025-м
