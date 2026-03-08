Льюис Хэмилтон — первый в истории Ф-1 пилот, становившийся лидером гонки 20 сезонов подряд

41-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», во время дебютного этапа сезона-2026 Гран-при Австралии установил историческое достижение.

Льюис стал первым в истории «Королевских гонок» пилотом, который возглавлял пелотон во время Гран-при на протяжении 20 сезонов подряд.

По итогам гонки британский пилот финишировал четвёртым, уступив своему напарнику Шарлю Леклеру, занявшему третью позицию. Победителем стал соотечественник Хэмилтона и бывший партнёр по «Мерседесу» Джордж Расселл. Второе место у итальянского пилота немецкого коллектива Андреа Кими Антонелли.