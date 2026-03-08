Эдриан Ньюи: команда попросила Фернандо сойти с дистанции, чтобы сохранить компоненты

Руководитель команды «Астон Мартин» Эдриан Ньюи прокомментировал сход обеих машин с дистанции Гран-при Австралии. Фернандо Алонсо не смог финишировать в первом этапе сезона-2026, в то время как Лэнс Стролл приехал на финиш с отставанием от лидера гонки в 15 кругов. При этом оба пилота сходили и возвращались на трассу по ходу заезда.

«Сегодняшний день был в первую очередь возможностью узнать больше о модели AMR26. Оба автомобиля стартовали, и, когда стало ясно, что мы не можем бороться за очки, мы решили отправить их на пит-стоп и проверить состояние машин.

Затем команда попросила Фернандо сойти с дистанции, чтобы сохранить компоненты. Данные и опыт, полученные в эти выходные, помогут нам при подготовке к следующему этапу», — приводит слова Ньюи пресс-служба команды.

Гран-при Австралии завершился победой Джорджа Расселла из «Мерседеса». Вторым финишировал Кими Антонелли, третьим — Шарль Леклер. Следующий этап — Гран-при Китая — пройдёт с 13 по 15 марта.