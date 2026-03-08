Арвид Линдблад — третий самый молодой пилот с очками в истории Формулы-1

18-летний британский гонщик Арвид Линдблад, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», по итогам дебютного этапа сезона-2026 Гран-при Австралии установил несколько достижений.
Арвид в возрасте 18 лет и 212 дней занял восьмое место, став третьим самым молодым пилотом в истории «Королевских гонок», набравшим очки в Формуле-1. Абсолютным рекордсменом является нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, который за рулём «Торо Россо» в 2015-м в возрасте 17 лет и 180 дней набрал первые очки на Гран-при Малайзии. Второе место у Андреа Кими Антонелли («Мерседес»), который в 18 лет и 203 дня на Гран-при Австралии — 2025 финишировал четвёртым.
Также Арвид стал четвёртым самым молодым дебютантом Формулы-1. Помимо Ферстаппена и Антонелли, раньше него принял участие в первом Гран-при Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 18 лет и 225 дней.
