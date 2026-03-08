«В Китае не будет по-другому». Фернандо Алонсо — о проблемах с вибрацией мотора «Хонды»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что проблемы с вибрацией силовой установки «Хонды», преследовавшие команду на предсезонных тестах, не были решены к Гран-при Австралии.

«Вибрации такие же, как в Бахрейне, ощущения не самые лучшие. «Хонда» считает, что с некоторыми модификациями вибрации уменьшились, но в шасси этого не чувствуется. Мы изолировали батарею по-другому, но всё равно делаем всё возможное, проезжаем максимальное количество кругов, чтобы помочь команде.

В Китае не будет по-другому, нас ждёт ещё один тяжёлый уикенд. Мы всё ещё не оптимизировали шасси из-за нехватки километража», — приводит слова испанца издание Formula Directa в социальной сети Х.

По словам руководителя команды Эдриана Ньюи, машина Алонсо была снята с гонки для сохранения компонентов.