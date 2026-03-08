Скидки
«В Китае не будет по-другому». Фернандо Алонсо — о проблемах с вибрацией мотора «Хонды»

«В Китае не будет по-другому». Фернандо Алонсо — о проблемах с вибрацией мотора «Хонды»
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что проблемы с вибрацией силовой установки «Хонды», преследовавшие команду на предсезонных тестах, не были решены к Гран-при Австралии.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Вибрации такие же, как в Бахрейне, ощущения не самые лучшие. «Хонда» считает, что с некоторыми модификациями вибрации уменьшились, но в шасси этого не чувствуется. Мы изолировали батарею по-другому, но всё равно делаем всё возможное, проезжаем максимальное количество кругов, чтобы помочь команде.

В Китае не будет по-другому, нас ждёт ещё один тяжёлый уикенд. Мы всё ещё не оптимизировали шасси из-за нехватки километража», — приводит слова испанца издание Formula Directa в социальной сети Х.

По словам руководителя команды Эдриана Ньюи, машина Алонсо была снята с гонки для сохранения компонентов.

