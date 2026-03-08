«В Китае не будет по-другому». Фернандо Алонсо — о проблемах с вибрацией мотора «Хонды»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо заявил, что проблемы с вибрацией силовой установки «Хонды», преследовавшие команду на предсезонных тестах, не были решены к Гран-при Австралии.
«Вибрации такие же, как в Бахрейне, ощущения не самые лучшие. «Хонда» считает, что с некоторыми модификациями вибрации уменьшились, но в шасси этого не чувствуется. Мы изолировали батарею по-другому, но всё равно делаем всё возможное, проезжаем максимальное количество кругов, чтобы помочь команде.
В Китае не будет по-другому, нас ждёт ещё один тяжёлый уикенд. Мы всё ещё не оптимизировали шасси из-за нехватки километража», — приводит слова испанца издание Formula Directa в социальной сети Х.
По словам руководителя команды Эдриана Ньюи, машина Алонсо была снята с гонки для сохранения компонентов.
- 8 марта 2026
-
09:50
-
09:46
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:22
-
09:16
-
09:13
-
09:08
-
09:05
-
08:59
-
08:48
-
08:35
-
07:56
-
07:20
-
03:00
-
01:36
-
00:23
-
00:10
- 7 марта 2026
-
23:33
-
22:30
-
21:29
-
21:00
-
20:37
-
19:24
-
18:42
-
18:28
-
17:31
-
17:04
-
16:37
-
15:43
-
14:53
-
14:39
-
13:31
-
12:43