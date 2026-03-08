Хэмилтон — о четвёртом месте на ГП Австралии: догнать «Мерседес» не невозможно

41-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон («Феррари») подвёл итоги Гран-при Австралии — 2026.

«Упущена ли возможность из-за не проведённого пит-стопа в режиме VSC? Нет. Мне нужно вернуться и всё проанализировать, но в целом я очень горжусь командой. Они проделали потрясающую работу, чтобы привести машину туда, где она сейчас находится. Конечно, мы не так быстры, как «Мерседес», и нам есть над чем работать, но мы прямо в борьбе.

Это была действительно весёлая гонка, и я чувствовал себя хорошо. Ещё пару кругов, и я бы догнал Шарля, так что у меня был отличный темп. Много позитивных моментов можно вынести из сегодняшнего дня. Весь уикенд я был действительно силён. Квалификация не показала истинный темп. У нас было несколько проблем по ходу квалификации, из-за которых я оказался позади, чем должен был быть.

Мы подошли к сегодняшнему дню, и никто из нас на самом деле не знал, каким будет истинный темп, но я чувствовал себя отлично с самого старта. Много позитивных моментов, но нам предстоит много работы, чтобы догнать «Мерседес», но это не невозможно. Я верю, что мы сможем сократить отставание. Это будет непросто, предстоит много работы, потому что отставание довольно значительно, особенно в квалификационном темпе.

Нам нужно выяснить, проблема ли это в двигателе или мощности батареи, но в поворотах машины столь же быстры, так что мы должны продолжать давить», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.