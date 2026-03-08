Фото: Франко Колапинто чудом избежал аварии на старте Гран-при Австралии
Поделиться
На старте дебютного этапа сезона-2026 Формулы-1 Гран-при Австралии 22-летний аргентинский гонщик Франко Колапинто, выступающий за команду «Альпин», смог избежать опасной аварии.
Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519
Фото: Кадр из трансляции
Франко начинал гонку на 16-й позиции. Новозеландский гонщик Лиам Лоусон, представляющий команду «Рейсинг Буллз», стартовал восьмым, но у него возникли проблемы после того, как красные огни светофора погасли, и он начал очень медленное движение по прямой. Набравший скорость Франко чудом увернулся от появившегося перед ним Лиама и смог проскочить между болидом «Рейсинг Буллз» и стеной, не повредив машину и не потеряв управления.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 марта 2026
-
11:32
-
11:22
-
11:19
-
10:53
-
10:15
-
09:50
-
09:46
-
09:35
-
09:30
-
09:23
-
09:22
-
09:16
-
09:13
-
09:08
-
09:05
-
08:59
-
08:48
-
08:35
-
07:56
-
07:20
-
03:00
-
01:36
-
00:23
-
00:10
- 7 марта 2026
-
23:33
-
22:30
-
21:29
-
21:00
-
20:37
-
19:24
-
18:42
-
18:28
-
17:31
-
17:04
-
16:37