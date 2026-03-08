Фото: Франко Колапинто чудом избежал аварии на старте Гран-при Австралии

На старте дебютного этапа сезона-2026 Формулы-1 Гран-при Австралии 22-летний аргентинский гонщик Франко Колапинто, выступающий за команду «Альпин», смог избежать опасной аварии.

Фото: Кадр из трансляции

Франко начинал гонку на 16-й позиции. Новозеландский гонщик Лиам Лоусон, представляющий команду «Рейсинг Буллз», стартовал восьмым, но у него возникли проблемы после того, как красные огни светофора погасли, и он начал очень медленное движение по прямой. Набравший скорость Франко чудом увернулся от появившегося перед ним Лиама и смог проскочить между болидом «Рейсинг Буллз» и стеной, не повредив машину и не потеряв управления.