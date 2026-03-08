Скидки
Фото: Франко Колапинто чудом избежал аварии на старте Гран-при Австралии

Фото: Франко Колапинто чудом избежал аварии на старте Гран-при Австралии
На старте дебютного этапа сезона-2026 Формулы-1 Гран-при Австралии 22-летний аргентинский гонщик Франко Колапинто, выступающий за команду «Альпин», смог избежать опасной аварии.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

Фото: Кадр из трансляции

Франко начинал гонку на 16-й позиции. Новозеландский гонщик Лиам Лоусон, представляющий команду «Рейсинг Буллз», стартовал восьмым, но у него возникли проблемы после того, как красные огни светофора погасли, и он начал очень медленное движение по прямой. Набравший скорость Франко чудом увернулся от появившегося перед ним Лиама и смог проскочить между болидом «Рейсинг Буллз» и стеной, не повредив машину и не потеряв управления.

