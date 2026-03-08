Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Это не честная борьба». Макс Ферстаппен — об обгонах на болидах Формулы-1 в сезоне-2026

«Это не честная борьба». Макс Ферстаппен — об обгонах на болидах Формулы-1 в сезоне-2026
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») прокомментировал свой прорыв с 20-го места на шестое на Гран-при Австралии — 2026.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

— Понравилась ли тебе гонка?
— Нет, не особо. Обгоны были весёлыми, но я также проходил машины, которые были на две секунды медленнее. Для меня это просто выглядело как расчистка трафика. Звучит немного странно, но я это вижу именно так. Это не совсем честная борьба, так что я просто стараюсь пройти как можно чище и поймать свой ритм, когда прохожу соперников в середине пелотона. Но у нас была слишком сильная деградация шин. На них очень быстро начиналось гранулирование. Это сильно сказалось на остатке гонки. Мы думали, что с жёстким составом нам будет лучше. Но, к сожалению, этот состав сегодня не сработал», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Материалы по теме
Авария Пиастри до старта, подиум «Феррари» и прорыв Ферстаппена. Каким был ГП Австралии
Live
Авария Пиастри до старта, подиум «Феррари» и прорыв Ферстаппена. Каким был ГП Австралии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android