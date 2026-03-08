«Это не честная борьба». Макс Ферстаппен — об обгонах на болидах Формулы-1 в сезоне-2026

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») прокомментировал свой прорыв с 20-го места на шестое на Гран-при Австралии — 2026.

— Понравилась ли тебе гонка?

— Нет, не особо. Обгоны были весёлыми, но я также проходил машины, которые были на две секунды медленнее. Для меня это просто выглядело как расчистка трафика. Звучит немного странно, но я это вижу именно так. Это не совсем честная борьба, так что я просто стараюсь пройти как можно чище и поймать свой ритм, когда прохожу соперников в середине пелотона. Но у нас была слишком сильная деградация шин. На них очень быстро начиналось гранулирование. Это сильно сказалось на остатке гонки. Мы думали, что с жёстким составом нам будет лучше. Но, к сожалению, этот состав сегодня не сработал», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.