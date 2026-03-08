Ферстаппен рассказал о проблемах с шинами на Гран-при Австралии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, выступающий за команду «Ред Булл», рассказал о проблемах с шинами, с которыми столкнулся на Гран-при Австралии.

«У нас была слишком сильная деградация шин. На них очень быстро начиналось гранулирование. Это сильно сказалось на остатке гонки. Мы думали, что с жёстким составом нам будет лучше. Но, к сожалению, этот состав сегодня не сработал», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Ферстаппен после аварии в первом сегменте квалификации стартовал с 20-го места и по ходу гонки смог отыграть 14 позиций, финишировав в итоговом протоколе на шестой строчке.