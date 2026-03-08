«Вышла хорошая драма для ТВ». Расселл — о ГП Австралии при новом регламенте Формулы-1

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о Гран-при Австралии, ставшем первым при новом техническом регламенте.

«Так же, как в прошлом году, когда у нас было дельфинирование, мне пришлось изменить свой стиль пилотирования на высоких скоростях, иначе машина бы вылетела с трассы. Идеальна ли сейчас обстановка? Нет. Но это первая гонка нового длительного регламента, и это, вероятно, худшая трасса для него. Так что нам нужно дать ему немного времени, прежде чем все начнут возмущаться.

Даже если это, возможно, был не самый весёлый пилотаж, получилась на самом деле довольно хорошая драма на ТВ», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.