«Вышла хорошая драма для ТВ». Расселл — о ГП Австралии при новом регламенте Формулы-1
Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о Гран-при Австралии, ставшем первым при новом техническом регламенте.
Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519
«Так же, как в прошлом году, когда у нас было дельфинирование, мне пришлось изменить свой стиль пилотирования на высоких скоростях, иначе машина бы вылетела с трассы. Идеальна ли сейчас обстановка? Нет. Но это первая гонка нового длительного регламента, и это, вероятно, худшая трасса для него. Так что нам нужно дать ему немного времени, прежде чем все начнут возмущаться.
Даже если это, возможно, был не самый весёлый пилотаж, получилась на самом деле довольно хорошая драма на ТВ», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.
