«Думаю, я коснулся стены». Колапинто прокомментировал опасный инцидент на старте

Французский гонщик «Альпин» Франко Колапинто прокомментировал опасный эпизод на старте Гран-при Австралии, когда ему удалось не врезаться ни в болид Лиама Лоусона, ни в стену.

«Мне очень повезло завершить гонку, ведь она почти закончилась на старте — был пугающий момент, когда я избегал Лоусона, который тронулся с места очень медленно. Я почти въехал в зад его машины, так как увидел в последнюю минуту. Я отвернул вправо и просочился между ним и пит-уоллом. Думаю, я коснулся стены, но, к счастью, не получил никаких серьёзных повреждений и мы проехали первый круг невредимыми.

Несмотря на результат, думаю, с учётом того, где мы начали уикенд, мы можем быть довольны ощущениями от машины и её скоростью, особенно в гоночном режиме, — думаю, темп был сравним с нашими соперниками по средней группе. Поздравляю Пьера с очком на старте сезона», — приводит слова Колапинто пресс-служба «Альпин».