Групповое фото гонщиков Формулы-1 на старте нового сезона

22 гонщика Формулы-1 сделали традиционную групповую фотографию перед стартом нового сезона. Пилоты собрались на стартовой решётке в воскресенье перед стартовой процедурой. Напомним, с 2026 года в чемпионате мира 22 боевых пилота благодаря прихода в Формулу-1 американской команды «Кадиллак».

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.23:351.

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2.974.

3. Шарль Леклер («Феррари») +15.519.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +16.144.

5. Ландо Норрис («Макларен») +51.741.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54.617.

7. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

11. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.

12. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.

14. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга.

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.

16. Серхио Перес («Кадиллак») +3 круга.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +15 кругов.

18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход.

19. Валттери Боттас («Кадиллак») — сход.

20. Исак Хаджар («Ред Булл») — сход из-за технической проблемы.

21. Оскар Пиастри («Макларен») — авария на пути на стартовую решётку.

22. Нико Хюлькенберг («Ауди») — технический сход до старта гонки.