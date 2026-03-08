Групповое фото гонщиков Формулы-1 на старте нового сезона

22 гонщика Формулы-1 сделали традиционную групповую фотографию перед стартом нового сезона. Пилоты собрались на стартовой решётке в воскресенье перед стартовой процедурой. Напомним, с 2026 года в чемпионате мира 22 боевых пилота благодаря прихода в Формулу-1 американской команды «Кадиллак».
Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка:
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1.23:351.
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +2.974.
3. Шарль Леклер («Феррари») +15.519.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») +16.144.
5. Ландо Норрис («Макларен») +51.741.
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +54.617.
7. Оливер Берман («Хаас») +1 круг.
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +1 круг.
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +1 круг.
10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.
11. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг.
12. Александер Албон («Уильямс») +1 круг.
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг.
14. Франко Колапинто («Альпин») +2 круга.
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +2 круга.
16. Серхио Перес («Кадиллак») +3 круга.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +15 кругов.
18. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход.
19. Валттери Боттас («Кадиллак») — сход.
20. Исак Хаджар («Ред Булл») — сход из-за технической проблемы.
21. Оскар Пиастри («Макларен») — авария на пути на стартовую решётку.
22. Нико Хюлькенберг («Ауди») — технический сход до старта гонки.