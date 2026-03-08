Скидки
Хаджар: двигатель звучал ужасно, так что я знал, что не завершу гонку

Гонщик «Ред Булл» Исак Хаджар прокомментировал свой ранний сход на Гран-при Австралии.

«Старт был фантастический — при том что я начал гонку без заряженной батареи. Это не было технической проблемой — просто нам нужно лучше работать, чтобы предотвратить такое. Мы не смогли провести симуляцию такого сценария ни за шесть дней тестов, ни по ходу тренировок.

Так или иначе, я очень хорошо стартовал и оказался способен легко выйти в лидеры. Но как только я подумал, что захвачу лидерство, то неожиданно потерял мощность. У меня ушло несколько кругов на то, чтобы восстановить всё как следует. Двигатель звучал ужасно, так что я знал, что не завершу гонку. Досадно — думаю, мы могли бы побороться с Льюисом», — приводит слова Хаджара Motorsport.

Способен ли кто-то остановить Расселла и не слишком ли странны обгоны? Итоги ГП Австралии
