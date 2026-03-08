Алонсо — о прорыве на старте ГП Австралии: 24 года чувствовал своё превосходство

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», прокомментировал первый круг гонки Гран-при Австралии, где со старта смог прорваться с 17-го места в десятку лучших.

«Старт гонки — больше влияние инстинктов, чем двигателя. Я уже 24 года чувствовал своё превосходство, и на 25-й год я всё ещё чувствую себя лучшим.

Новая процедура старта? Дело в двигателях, которым нужно это время для раскрутки турбины. Но, кроме этого, не было большой разницы по сравнению с прошлым годом. Старт не был сложным для нашей машины», — приводит слова Алонсо издание SoyMotor.