Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо — о прорыве на старте ГП Австралии: 24 года чувствовал своё превосходство

Алонсо — о прорыве на старте ГП Австралии: 24 года чувствовал своё превосходство
Комментарии

44-летний испанский гонщик и двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, представляющий команду «Астон Мартин», прокомментировал первый круг гонки Гран-при Австралии, где со старта смог прорваться с 17-го места в десятку лучших.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Старт гонки — больше влияние инстинктов, чем двигателя. Я уже 24 года чувствовал своё превосходство, и на 25-й год я всё ещё чувствую себя лучшим.

Новая процедура старта? Дело в двигателях, которым нужно это время для раскрутки турбины. Но, кроме этого, не было большой разницы по сравнению с прошлым годом. Старт не был сложным для нашей машины», — приводит слова Алонсо издание SoyMotor.

Материалы по теме
Способен ли кто-то остановить Расселла и не слишком ли странны обгоны? Итоги ГП Австралии
Способен ли кто-то остановить Расселла и не слишком ли странны обгоны? Итоги ГП Австралии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android