Норрис предрёк Формуле-1 ужасную аварию из-за «искусственных» правил

Норрис предрёк Формуле-1 ужасную аварию из-за «искусственных» правил
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис после гонки Гран-при Австралии вновь раскритиковал регламент Формулы-1 и дал прогноз, что при сохранении нынешних режимов работы силовых установок в чемпионате мира вероятна серьёзная авария.

«Это хаос, у нас когда-нибудь случится большой инцидент. Досадно: ты пилотируешь, а некоторые просто ждут, что что-то произойдёт, что что-то пойдёт ужасно неправильно. Находиться в таком положении не слишком приятно.

Всё это очень искусственно, зависит от того, что решит сделать силовой блок, и иногда он это решает случайным образом. Тебя просто могут обогнать пять машин, а ты ничего не можешь с этим поделать.

В зависимости от оппонента разница в скорости может достигать 30, 40, 50 км/ч. И если кто-то кого-то ударит на такой скорости, то ты взлетишь и перелетишь ограждение. Вероятны сильные повреждения для себя и окружающих. Ужасно, что приходится об этом думать», — приводит слова Норриса RacingNews365.

