Ферстаппен: хотим, чтобы была Формула-1 на стероидах. Но сегодня это снова было не так

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в очередной раз высказал надежду, что нынешний технический регламент Формулы-1 будет оперативно скорректирован.

«Это хаос. Честно, у меня нет подходящих слов. Да, думаю, Формула-1 должна побеспокоиться начёт правил. Я люблю гонки, и я хочу, чтобы они стали лучше. Надеюсь, даже по ходу этого года мы можем прийти к некоторым иным решениям, которые позволят всем получать большее наслаждение.

Думаю, ФИА и Ф-1 хотят нас выслушивать, но я просто надеюсь, что будут какие-то действия. Я ведь не единственный, кто говорит это. Многие говорят — будь то пилоты или болельщики. У нас критика не ради критики. Это критика по поводу. Мы хотим, чтобы была настоящая Формула-1 на стероидах. Но сегодня это снова было не так», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.