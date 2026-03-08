Скидки
«Может, Грета Тунберг и рада». Денис Казанский — о новом регламенте Формулы-1

Комментарии

Телекомментатор Денис Казанский прокомментировал старт сезона-2026 Формулы-1, высказавшись после Гран-при Австралии, который состоялся 8 марта в Мельбурне.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

«Очень неприятный привкус у первой гонки сезона. Хочется борьбы и постоянной смены лидеров. Чтобы до последнего старта можно было гадать, у кого какие шансы… А тут…

Звезда с тремя лучами получает превосходство уже в четырёх стихиях: земля, вода, воздух и Формула. Ну а батарейки. Вот зачем? Может, Грета Тунберг и рада всему такому, но теперь даже непонятно, как эту нашпигованную тачку можно пилотировать и не сойти с ума.

Ладно. Просто болеем за Ландо [Норриса]. Ну и Оскара [Пиастри]. Ну или за кого Вы», — написал Казанский в своём телеграм-канале.


