Михаил Алёшин: стратегам «Феррари» на всякий случай уезжать с трассы ночью

Известный российский гонщик Михаил Алёшин поделился впечатлениями от гонки Гран-при Австралии Формулы-1 и в частности обратил внимание на неудачное тактическое решение «Феррари» не проводить пит-стопы, когда на трассе был активирован режим виртуального сейфти-кара.

«Мне понравилась борьба кнопок между Леклером и Расселом: смотрелось это достаточно забавно, но эффектно, а значит, новый регламент работает, как задумано.

Стратегам «Феррари», наверное, с трассы уезжать глубокой ночью, на всякий случай… Это, конечно, эпик фейл.

«Макларен» подтвердил, что находится, скорее, в роли догоняющих «Феррари» и «Мерседеса». Ну а Пиастри вошёл в роль догоняльщика стены — и такое бывает.

Макс молодец, да и вообще скорость у «Ред Булл», скорее всего,, в этом году будет на уровне, чтобы побороться за топ-3», — написал Алёшин в своём телеграм-канале.