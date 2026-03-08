Скидки
«Мерседес» впервые с 1955 года сделал победный дубль в Ф-1 без Льюиса Хэмилтона

Комментарии

Команда Формулы-1 «Мерседес» на Гран-при Австралии — 2026 завоевала победный дубль, который стал для немецкого коллектива первым с 1955 года без участия семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона.

Формула-1 2026. Этап 1, Мельбурн, Австралия
Гран-при Австралии. Гонка (58 кругов, 306.124 км)
08 марта 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:23:06.801
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.974
3
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+15.519

Пилоты «Мерседеса» Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли принесли коллективу 61-й победный дубль. До этого достижения предыдущие 55 победных дублей были завоёваны в составе с 41-летним британским пилотом, ныне выступающим за «Феррари», который в период с 2014 по 2024 год увеличивал количество дублей за «Мерседес».

Последний раз, когда пилоты немецкой команды брали дубль без участия Хэмилтона, был в 1955 году, когда легендарный Хуан Мануэль Фанхио и Пьеро Таруффи финишировали на первом и втором месте на Гран-при в Италии.

Способен ли кто-то остановить Расселла и не слишком ли странны обгоны? Итоги ГП Австралии
Способен ли кто-то остановить Расселла и не слишком ли странны обгоны? Итоги ГП Австралии
Льюис Хэмилтон — первый в истории Ф-1 пилот, становившийся лидером гонки 20 сезонов подряд
