Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Как вам влияние нового регламента Формулы-1 на гонки и борьбу на трассе?

Как вам влияние нового регламента Формулы-1 на гонки и борьбу на трассе?
Комментарии

Сегодня на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне прошла первая гонка нового сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии. Специалисты и болельщики смогли впервые оценить реальное влияние нового технического регламента чемпионата мира на борьбу на трассе. Многие пилоты остались недовольны работой силовых установок и их влиянием на обгоны — борьба получалась хаотичной, иногда возникала серьёзная разница в скорости болидов, но в то же время обгонов стало больше.

Редакция «Чемпионата» в рамках нового опроса предлагает читателям поделиться своими впечатлениями от влияния новых правил на гонки Формулы-1.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Как вам влияние нового регламента Формулы-1 на гонки?

Материалы по теме
Способен ли кто-то остановить Расселла и не слишком ли странны обгоны? Итоги ГП Австралии
Способен ли кто-то остановить Расселла и не слишком ли странны обгоны? Итоги ГП Австралии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android