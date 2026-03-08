Как вам влияние нового регламента Формулы-1 на гонки и борьбу на трассе?

Сегодня на трассе «Альберт-Парк» в Мельбурне прошла первая гонка нового сезона Формулы-1 — Гран-при Австралии. Специалисты и болельщики смогли впервые оценить реальное влияние нового технического регламента чемпионата мира на борьбу на трассе. Многие пилоты остались недовольны работой силовых установок и их влиянием на обгоны — борьба получалась хаотичной, иногда возникала серьёзная разница в скорости болидов, но в то же время обгонов стало больше.

Редакция «Чемпионата» в рамках нового опроса предлагает читателям поделиться своими впечатлениями от влияния новых правил на гонки Формулы-1.

