Нико Хюлькенберг отреагировал на собственный сход ещё до старта Гран-при Австралии

Немецкий гонщик «Ауди» Нико Хюлькенберг прокомментировал технические проблемы, помешавшие ему выйти на старт Гран-при Австралии Формулы-1.

«К сожалению, у нас сегодня не было шансов посоревноваться. Возникла техническая проблема по пути на стартовую решётку, и мы не сумели устранить её до старта. Команда проводит расследование, чтобы понять, что именно произошло. Очевидно, расстраивает пропустить гонку и упустить возможность узнать больше.

Вместе с тем позитивно видеть, что команда финишировала в очках с Габи — это отличный результат и сильный способ начать эру Формулы-1 для «Ауди». Гонки сменяются быстро, так что мы перезагрузимся и снова поедем на следующей неделе», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Ауди».