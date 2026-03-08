Макс Ферстаппен высказался о раскладе сил в Формуле-1 после Гран-при Австралии

28-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий команду «Ред Булл», высказался о раскладе сил после Гран-при Австралии.

«Мерседес» будет быстр везде. Насчет «Макларена» я не знаю. В Бахрейне [на тестах] они были быстрее. Очень трудно сказать. Нужно смотреть от трассы к трассе. В конце концов, никакой разницы в том, третий ты по скорости или четвёртый. Мы нацелены на лидерство.

Мы просто стараемся планомерно работать над этим. Надеюсь, по ходу сезона мы сможем сократить это отставание, потому что на данный момент оно всё ещё приличное», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.